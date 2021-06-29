لينو: ضمان قبول الأطراف لنتائج الانتخابات أهم من إجراء الانتخابات نفسها

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد لينو إنه لم يتم تحقيق الكثير من خارطة الطريق المتفق عليها قبل إجراء الانتخابات، في ديسمبر المقبل.

لينو وفي مداخلة مع برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة” القطرية أمس الإثنين أضاف: “كان على السلطة التنفيذية التي تم انتخابها توحيد المؤسسة العسكرية وإجراء المصالحة الوطنية وعودة المهجرين وفتح الطرق وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية”.

وأوضح أن هناك عرقلة من كل الأطراف لتنفيذ خارطة الطريق، مؤكدًا أن ضمان قبول الأطراف لنتائج الانتخابات أهم من إجراء الانتخابات نفسها.

وأشار إلى أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية وصارمة خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك تعثر حقيقي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر سلفًا.

لينو ذكر أن هناك أزمة ثقة وهوة حقيقية بين الأطراف الليبية نظرًا لغياب الدستور.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية