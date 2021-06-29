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الدبيبة: شركة الكهرباء حصلت على كافة التسهيلات اللازمة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة وديوان المحاسبة والمصرف المركزي قدموا كافة التسهيلات اللازمة للشركة وخاصة خطتها العاجلة.

جاءت تصريحات الدبيبة خلال زيارته للشركة العامة للكهرباء، الثلاثاء، رفقة عدد من الوزراء، تفقد خلالها سير العمل بالشركة والأسباب التي أدت إلى تردي الخدمات خلال الفترة الماضية.

ووفق مكتبه الإعلامي، فقد شدد الدبيبة خلال لقائه بمقر الشركة بمجلس الإدارة وبعض المهندسين، على ضرورة المتابعة اليومية للخطة العاجلة المعتمدة من قبل الحكومة.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، أن هناك تحسن خلال الأشهر القادمة بالشبكة وفق الخطة العاجلة المعتمدة في شهر أبريل الماضي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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