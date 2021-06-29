المرعاش: “الإخوان” يرغبون في وضع أقدامهم بالسلطة التشريعية بمقترح “مجلس الشيوخ”

رأى الكاتب والمحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، أن مقترحات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي ليست نهائية حتى الآن، ولن يتم إقرارها إلا بتحقيق توافق حولها.

وقال المرعاش، في لقاء عبر قناة “الغد”، إن اللجنة حاولت من خلال تلك المقترحات الحصول على توافق سياسي بين كافة الفصائل والقوى السياسية في ليبيا.

وعن تدشين غرفة برلمانية بجانب مجلس النواب، قال المرعاش، إن تنظيم الإخوان يرغب في خلق موطئ قدم في السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشيوخ، رغم إن ليبيا في مرحلة انتقالية.

وانتهت اجتماعات اللجنة الاستشارية في تونس السبت الماضي بإعلان وضع مشروع للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

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