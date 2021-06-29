إيطاليا: ليبيا نقطة مركزية لتوازن البحر المتوسط

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين في في قصر كيرينالي بروما “إن ليبيا هي نقطة مركزية لتوازن البحر الأبيض المتوسط ولسياسة إيطاليا الخارجية والأمنية”.

كما التقى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بوزير الخارجية الأمريكي في قصر شيجي، حيث تم مناقشة التحديات العالمية الرئيسية، مثل مكافحة وباء كورونا، فضلا عن أهم الأزمات الدولية، مع إيلاء اهتمام خاص لعدم الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي ليبيا بحسب وكالة أنسامد الإيطالية.