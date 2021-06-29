السفير الألماني: التفاعل بين الجهات الفاعلة الليبية والدولية هو خط رفيع بين السيادة والتدخل

السفير الألماني قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه لا يوجد صراع أيديولوجي في ليبيا، فالليبيون في جميع أنحاء البلاد يتشاركون أكثر مما يفرق بينهم، وقد توحدوا في تعزيز هذه القيم المشتركة.

وأضاف: “تغيير الوصف، فببساطة شديدة، توصف ليبيا بأنها بلد أزمة فقط. نعلم أن الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان حقيقية ويجب إيقافها، لكن هناك المزيد: المواهب البشرية والفرص الاقتصادية والتراث الثقافي. لنحكي القصص الإيجابية ونرحب بالزوار”.

وتابع:”تحقيق اللامركزية، حيث تتطلب الحوكمة الرشيدة فهمًا سليمًا لاحتياجات المواطنين وإدارة فعالة، فمن الصعب تحقيق ذلك داخل نظام مركزي. لذا عززوا القدرات المحلية، وفوضوا المسؤولية وفكروا في مستوى ثالث للدولة”.

كما أردف: “ناقشوا مستقبلكم الاجتماعي والاقتصادي؛ حيث يتم إعارة القليل من الاهتمام لمفهوم التنمية في ليبيا: الاعتماد على الوقود الأحفوري أم التنويع؟ أمن الدولة أم مبادرة خاصة؟ مجتمع مفتوح أم منغلق إلى حد ما؟ لا توجد إجابات سهلة ولكن من الضروري تناولها”.

وأكد على أن التفاعل بين الجهات الفاعلة الليبية والدولية هو خط رفيع بين الدعم وسوء المعاملة وبين السيادة والتدخل؛ لذلك يجب احتضان الشراكة القائمة على القواعد والشفافية والمنفعة المتبادلة.