الصور: ضبط وإحضار كل من ساعد في عرقلة عمل شركة الكهرباء خلال شهر يونيو

أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار كل من ساعد في عرقلة برنامج عمل الشركة العامة للكهرباء خلال شهر يونيو من هذه السنة تحت باعث رفضه لبرنامج طرح الأحمال، وفق تصريحات أدلى بها النائب العام الصديق الصور.

وأشار، خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، والمدير العام المساعد لشؤون العمليات بالشركة ومدير إدارة التحكم بالمنطقة الغربية بالشركة في طرابلس، إلى «ضبط وإحضار كل من تعدى على العاملين بالشركة العامة للكهرباء وكل من ساهم في الاستيلاء على منقولاتها أو عمل على اتلافها».

ونبه إلى أن «النيابة العامة خاطبت الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بشأن مد يد العون لإدارة حماية الطاقة الكهربائية عبر وضع مخطط تطبيقي فعال غرضه حماية منشآت الشركة وحراسة فرق الصيانة العاملة بمختلف المواقع التابعة لها. وأشار إلى أن «ماذكره الحضور عن العوائق التي تحد من فاعلية العمل ستكون محل لتحقيق تباشره النيابة العامة للوقوف على السبب في وجودها والأثر المترتب عنها والمسئول عن عدم إزالتها».

ووفق الصور، عزت التقارير المرفوعة للنيابة العامة عدم انتظام تقديم الخدمة إلى مثل رفض بعض العاملين بالشركة تنفيذ برنامج طرح الأحمال المسند إليهم، أو إرغام بعض العاملين بمحطات توليد الكهرباء أو تحويل الجهد على الامتناع عن أداء الواجب المطلوب منهم من قبل بعض الجناه.

ومن جهتهم أكد القائمون على إدارة أعمال الشركة أن «هناك جملة من العوائق الفنية والأمنية قد حالت دون القضاء على العجز القائم في عملية توليد الطاقة الكهربائية»، مشيرين إلى «سعي مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وإداراتها التنفيذية إلى تطوير العمل بما يرفع من قدرة الإنتاج الذي يغيب العجز في التوليد نهائيا».

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المهندس وئام العبدلي، إن ليبيا وصلت إلى أعلى مستوى لها في استهلاك التيار خلال الأسبوع الماضي، الذي بلغ فيه معدل الاستهلاك نحو 8125 ميغاوات لأول مرة في تاريخها، في حين قدر إنتاج الشبكة الكهربائية الحالي بنحو 5200 ميغاوات.