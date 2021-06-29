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المنقوش: قوات حفتر عبارة عن ميليشيات قبلية.. ومن العبث الحديث عن خروج القوات التركية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال القياديّ بمدينة مصراتة ورئيس أركان المؤتمر العام يوسف المنقوش إن توحيد المؤسسة العسكرية يعتبر من المستحيلات لوجود مصاعب كثيرة في هيكلها.

المنقوش الموالي بشدة لتركيا وخلال مشاركته في برناج “المسائية” على قناة “الجزيرة” القطرية أمس الإثنين أضاف زاعمًا: “أن القوات في شرق ليبيا تعد مليشيا قبلية أو عائلية يقودها أبناء اللواء المتقاعد خليفة حفتر وأقاربه”.

وتابع: “إن هناك خللًا كبيرًا في البنية القيادية في شرق ليبيا وغربها، بالإضافة إلى التضخم الكبير في عدد من يحملون رتبًا عسكرية رفيعة سواء في الشرق أو الغرب”.

وذكر المنقوش أن المؤسسة العسكرية في الشرق والغرب تحمل من نقاط الضعف ما يجعل من الصعب توحيدها، مدعيًا أن “الحرب” التي شنها “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) على العاصمة طرابلس وما رافقها تزيد من صعوبة ذلك.

وأكمل: “لا بد من فترة انتقالية يتم فيها إصلاح هيكلية المؤسسة أولًا ثم توحيدها، لأنه لا يمكن توحيدها بالوضع الحالي”.

وواصل حديثه بالقول: “إن الدعم الخارجي الذي يتلقاه حفتر هو السبب وراء ما يقوم به، ولكن إذا توقف هذا الدعم فلن يكون له أي دور”.

وأردف: “حفتر لن يقبل أي جهود لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة منتخبة والتحركات الأخيرة لقوات حفتر على الحدود مع الجزائر تهدف لإثبات أنه يسيطر على مناطق واسعة من ليبيا وتأتي تمهيدًا لفرض النتائج التي يريدها في الانتخابات”.

وزعم أن القاعدة الدستورية التي تناقش حاليًا تمثل تمهيدًا لوصول حفتر إلى الحكم.

وقال المنقوش: “إنه من الممكن إجراء الانتخابات البرلمانية، لكن ستكون هناك صعوبة بشأن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة بسبب سيطرة حفتر على المنطقة الشرقية”.

وأضاف “ستكون صعوبات أمام بعض المرشحين لإجراء دعاية انتخابية في المناطق التي يسيطر عليها حفتر إذا كانوا من المعارضين له، وهناك مشكلة كبيرة في خروج مرتزقة شركة فاغنر؛ لأنها خرجت عن سيطرة حفتر وروسيا هي الطرف الوحيد الذي يمكنها أمرها بالخروج”.

المنقوش رأى أنه من العبث الحديث عن خروج القوات التركية فيما تبقى القوات الأخرى والمرتزقة في ليبيا، على حد قوله.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الا تستحى من قول الزور ياميبون فما تقوله اصلا يحسب لصالح المشير ياحقير وليس ضده لانه استطاع ان يوحد كل الوحدات العسكريية فى اقليمى برقة وفزان وسرت والجنوب الغربى وتخضع لاوامره العسكرية عن اقتناع بحكمته عكس الفوضى الموجودة فى المنطقة الغربية الشمالية التى تضم مليشيات متناحرة ليس لها كبير ولو كان يقود حفيتر واحد لاصبح توحيد توحيد المؤسسة العسكرية ممكنا ولا يوجد اى شخصية عسكرية ليبية محترمة تقبل احنلال بلادها ولا يقبل بهذا الا مختل عقليا او واحد معدوم الشرف والرجولة تم اخصاؤه من زمان ليكون من حريم السلطان فانت منقوش من الصنف المغشوش عكس نجلاء المنقوش فخر لكل الشعب الليبى بوطنيتها وشجاعتها ونقول اتفووووووه عليك ياعرص ياعرة الحريم

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    • اصلا هو الزب التركيي خاش فيه وكيف يرضي التركي يطلع من البلاد الا اذا رفعوه معاه يجر فيه جر والزب حاصل فيه

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  • جيش حفتر عباره عن مليشيات وانت عباره هن عميل مهين للتراك دائما وابدا لا قيمه للعميل في نظر من يستخدمه وبكره اردوغان سيسمعك حقيقتك المره وسيقول لك لم اري احقر من تعاون معي من الليبيين لاحتلال الشق الغربي من بلادهم وسيقول لك اردوغان ان يدي لا تصافح خائن لبلده هذا كنت تستطيع مقابلة ارد غان وجها لوجه

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