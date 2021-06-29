المنقوش: قوات حفتر عبارة عن ميليشيات قبلية.. ومن العبث الحديث عن خروج القوات التركية

ليبيا – قال القياديّ بمدينة مصراتة ورئيس أركان المؤتمر العام يوسف المنقوش إن توحيد المؤسسة العسكرية يعتبر من المستحيلات لوجود مصاعب كثيرة في هيكلها.

المنقوش الموالي بشدة لتركيا وخلال مشاركته في برناج “المسائية” على قناة “الجزيرة” القطرية أمس الإثنين أضاف زاعمًا: “أن القوات في شرق ليبيا تعد مليشيا قبلية أو عائلية يقودها أبناء اللواء المتقاعد خليفة حفتر وأقاربه”.

وتابع: “إن هناك خللًا كبيرًا في البنية القيادية في شرق ليبيا وغربها، بالإضافة إلى التضخم الكبير في عدد من يحملون رتبًا عسكرية رفيعة سواء في الشرق أو الغرب”.

وذكر المنقوش أن المؤسسة العسكرية في الشرق والغرب تحمل من نقاط الضعف ما يجعل من الصعب توحيدها، مدعيًا أن “الحرب” التي شنها “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) على العاصمة طرابلس وما رافقها تزيد من صعوبة ذلك.

وأكمل: “لا بد من فترة انتقالية يتم فيها إصلاح هيكلية المؤسسة أولًا ثم توحيدها، لأنه لا يمكن توحيدها بالوضع الحالي”.

وواصل حديثه بالقول: “إن الدعم الخارجي الذي يتلقاه حفتر هو السبب وراء ما يقوم به، ولكن إذا توقف هذا الدعم فلن يكون له أي دور”.

وأردف: “حفتر لن يقبل أي جهود لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة منتخبة والتحركات الأخيرة لقوات حفتر على الحدود مع الجزائر تهدف لإثبات أنه يسيطر على مناطق واسعة من ليبيا وتأتي تمهيدًا لفرض النتائج التي يريدها في الانتخابات”.

وزعم أن القاعدة الدستورية التي تناقش حاليًا تمثل تمهيدًا لوصول حفتر إلى الحكم.

وقال المنقوش: “إنه من الممكن إجراء الانتخابات البرلمانية، لكن ستكون هناك صعوبة بشأن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة بسبب سيطرة حفتر على المنطقة الشرقية”.

وأضاف “ستكون صعوبات أمام بعض المرشحين لإجراء دعاية انتخابية في المناطق التي يسيطر عليها حفتر إذا كانوا من المعارضين له، وهناك مشكلة كبيرة في خروج مرتزقة شركة فاغنر؛ لأنها خرجت عن سيطرة حفتر وروسيا هي الطرف الوحيد الذي يمكنها أمرها بالخروج”.

المنقوش رأى أنه من العبث الحديث عن خروج القوات التركية فيما تبقى القوات الأخرى والمرتزقة في ليبيا، على حد قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية