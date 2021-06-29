البكوش: إذ لم يتم التوافق على القاعدة الدستورية سيكون الباب مفتوحًا لعودة المناهضين للثورة

ليبيا- قال المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش إنه إذا ما وافق ملتقى جنيف على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بالنصوص الحالية، سيكون الباب مفتوحًا لعودة من وصفهم بـ” المناهضين للثورة ” الليبية إلى حكم البلاد.

البكوش وفي تصريحات خاصة لبرنامج “المسائية” التي تبث على قناة “الجزيرة” القطرية أمس الإثنين أضاف أن الديمقراطية ليست مجرد صندوق، مشيرًا إلى وصول هتلر إلى منصب مستشار ألمانيا عبر الانتخابات.

وتابع: “إن الخلافات في ليبيا تحول دون أن تكون الانتخابات نزيهة أو حرة، ولا بد من الإعداد لها بشكل جيد”

البكوش أوضح أن الانتخابات ليست هدفًا في حد ذاته، ولكن هناك حاجة للانتخابات لمنح الشرعية للهيئات السياسية في ليبيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية