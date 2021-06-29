آمال بوقعيقيص: الاقتراحات الجديدة لبعض أعضاء اللجنة الاستشارية تتناقض مع خارطة الطريق

قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، اليوم الثلاثاء، إنه «لا يجوز النكوص على ما اتفقنا عليه في ملتقى الحوار السياسي».

واعترضت بوقعيقيص خلال كلمتها باليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، على تقدم أعضاء باللجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى باقتراحات جديدة «تتناقض» مع خارطة الطريق.

ورفضت بوقعيقيص العودة مجددًا إلى الحديث عن الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر، مؤكدة أن هذا الموقف يعني فحسب «تأجيل الاستفتاء وليس رفضه».

ويواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته لليوم الثاني في جنيف السويسرية، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

ويعد هذا الاجتماع الذي بدأ، أمس الإثنين، ويستمر حتى الأول من يوليو المقبل، فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.