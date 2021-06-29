ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

29 June, 2021

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن أستيائها البالغ حيال تفاقم مؤشرات تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية ، وإنعدام الخدمات الأساسية والتي في مقدمتها عدم توفر التيار الكهربائي ، وتردي الخدمات الصحية والطبية في المرافق والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ، وعدم توفر السيولة النقدية بالبنوك ، وعدم ضبط الأسعار بالسوق العام مما أدي إلى زيادة تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين ، و حيث تُشكل هذه الاحتياجات أمر أساسي للسكان .

و طالبت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،حكومة الوحدة الوطنية ، بتحرك عاجل للعمل على تحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم ، وإن تتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية والإنسانية إتجاه المواطنين ، وذلك أنطلاقآ من مهام عملها المنوطه بها ، وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبى

كما طالبت حكومة الوحدة الوطنية بأجراءات عملية لإعادة التوازن والأمن الغذائي للمواطن الليبي ، وذلك بعد رفع سعر صرف الدولار، وما تسبب به من زيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية والأساسية والطبيه بنسبة عاليه جدا ، وهو ما يشكل تهديدًا ” للأمن الوطني الغذائي للمواطنين “، ويفاقم من حجم المعاناة الإنسانية التي يمر بها المواطنين ويضاعف مستويات الفقر وسوء الأوضاع الإنسانية في ليبيا .