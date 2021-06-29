الحكومة تبحث الوضع المالي لشركة خدمات النظافة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح مع أعضاء الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة الوضع المالي للشركة والأرباح والخسائر والمديونة.

جاء ذلك خلال لقاء أبو جناح بمكتبه في طرابلس أعضاء الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة والمؤلفة من وزير الإسكان والتعمير، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ووكيل وزارة التخطيط، ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير.

وناقش المجتمعون الوضع الإداري والقانوني لشركة خدمات النظافة العامة، بالإضافة إلى تقييم مركزها المالي، والأرباح والخسائر والمديونية كما تم خلال الاجتماع تسمية مقرر للجمعية، وتحديد الاجتماع الثاني خلال الفترة القادمة للجمعية.

وأكد أبوجناح على ضرورة قيام شركات النظافة العامة بتقديم كافة الخدمات بالشكل الأمثل لجميع المناطق الليبية.