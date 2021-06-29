البيوضي: الرئاسي المؤقت لم يعد قادرًا على فعل شيء وهو يخسر المزيد من أوراقه كل يوم

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن وتيرة الصراع داخل أروقة السلطة التنفيذية المؤقتة تزداد في كل مستوياتها؛ حيث سحبت الصلاحيات تقريبًا من نواب الرئيس ووزراء الحكومة، وتحولت لمكتب رئيس الحكومة وفريق المستشارين.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن المجلس الرئاسي المؤقت لم يعد قادرًا على فعل شيء وهو يخسر المزيد من أوراقه كل يوم، فبعد استثنائه من مؤتمر برلين 2 وخسارته صفة تمثيل ليبيا في الخارج، فإن صفة (القائد الأعلى) على المحك.

وأردف: “فتوجه لجنة 5+5 لمجلس النواب للفصل في مقعد وزارة الدفاع الشاغر هي ضربة تحت الحزام، فهذه اللجنة هي صاحبة الاختصاص في الفصل في كل ما يتعلق بالمسار العسكري ومعترف بها دوليًا وفقًا لوثيقة برلين 1 و2”.

ونوّه إلى أن المجلس الرئاسي المؤقت يسابق الزمن بدعوته رئيس الحكومة للتشاور حول وزارة الدفاع، وهو الآنربما يفقد آخر أوراقه خصوصًا إذا تجاهل الدبيبة دعوته أو ورطهم في اقتراح شخصية جدلية للمنصب وفي كلتا الحالتين (يعني إنهاء دور الرئاسي فعليًا).

كما بيّن أنه إذا قرر تجاوز الدبيبة والتواصل بشكل مباشر مع 5+5 واتفق معها على شخصية توافقية لشغل المنصب فذاك سيؤدي للذهاب نحو مزيد من التصعيد ضد الدبيبة، وسيصبح اللعب على المكشوف، وسيكون القصر الطائر هو الهدف والمشروع القادم، بحسب تعبيره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية