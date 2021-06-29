ليبيا تبحث تزويدها بالكهرباء عبر شبكة المغرب العربي

ناقش وزير النفط والغاز، محمد عون، رفقة وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي عزيز رباح، تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة بين الوزارتين.

وبحث الطرفان عدد من المواضيع منها إعادة تفعيل اللجان المشتركة، وإعداد مذكرة تفاهم مشتركة، وإعادة مناقشة بعض المشاريع التي نوقشت في السابق، وشراء المنتجات النفطية الليبية وغاز الطهي، إضافة إلى إمكانية تزويد ليبيا بالكهرباء عبر شبكة المغرب العربي التي تم ربطها سابقاً.

من جهته أكد الوزير المغربي أن بلاده تشجع المستثمرين الليبيين، مشيرًا إلى أن بلاده وافقت لشركة ليبيا للنفط باستيراد وتوزيع المنتجات بالمملكة المغربية.

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