النجار: هناك مخاوف من وصول السلالة الهندية من فيروس كورونا عبر الحدود

ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن هناك توقعات بارتفاع أعداد حالات الإصابة، ومخاوف من وصول السلالة الهندية عبر الحدود.

النجار وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أوضح أن الخوف يأتي من الحدود المفتوحة؛ لأن معظم الدول التي تأتي منها الرحلات الجوية هي تركيا ومصر وتونس، وهي بلدان وضعتها منظمة الصحة العالمية في المنطقة الحمراء التي دخلتها السلالة الهندية أمام شك في نجاعة التطعيمات ضدها.

وتابع: إن اللجنة العلمية لمواجهة فايروس كورونا، قد أوصت بضرورة حصول المسافرين الوافدين إلى ليبيا على اختبار كورونا، وتطبيق الحجر لمن ليس لديه تحليل لضمان خلوه من أي إصابة.

وزاد النجار أن الخلاص الوحيد من خطر الفيروس هو الإسراع في حملة التطعيم، مناشدًا الحكومة ووزارة الصحة بتوفير أكثر من مليون جرعة من اللقاحات لتتمكن من محاصرة الوباء، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في عدد الحالات التي تدخل لمراكز العزل.

مدير المركز طالب بتوفير كميات من مشغلات فحص كورونا ،لافتًا إلى توصية اللجنة العملية بإبقاء الإجراءت الاحترازية الوقاية بنفس البروتوكلات والاستمرار في لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية