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الإخواني كعوان: ليبيا تشهد صراع مشروعات.. ولابد من الابتعاد عن الوصاية على الشعب

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي والقيادي في جماعة الإخوان نزار كعوان، اليوم الثلاثاء، بضرورة الابتعاد عن الوصاية على الشعب، متفهمًا وجود مخاوف لدى البعض بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال، خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، إن ليبيا تشهد صراع مشروعات، مؤكدًا رهانه على نجاح المشروع الديمقراطي.

ورأى كعوان أن ملتقى الحوار أمام فرصة تاريخية لتحقيق التوافق حول قاعدة دستورية تحقق التوازن وتسهم في إنجاح المشروع الديمقراطي.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • لن تعرف ليبيا الامن والامان الا بالتخلص من سرطان الاخوان انظر حولك فى الشرق حيث مصر والسودان تخلصوا من الاخوان فعم الامن والامان وتقدموا للامام وانظر الى الغرب فى تونس حيث عشر ستوات سوداء من حكم اخوانى ارهابى فاسد حيث تعانى تونس من فوضى رغم وجود رئيس مدنى مناخب متزوع الصلاحيات وغير قادر على للتصدى للفساد الذى يتحكم فى اليلاد واوصلها للهاوية وعلى الشعب الليبى الاختيار بين قائد قوى بصلاحيات كاملة مثل المشير ومعه نائبان من الغرب والجتوب وبرلمان وطنى خالى من الخوان لنرى نهضة حقيقية كما فى مصر الان عاصمة ادارية عالمية ومدن عدة جديدة وشبكة طرق وكبارى جعلت مصر فى مصاف للدول المتقدمة ومدن صناعية فى كافة المجالات الجلود والاثاث والادوية والمنسوجات والطاقة الشمسية وتطوير شامل لقرى مصر كل هذا رغم كثافة السكان وقلة الدخل القومى فما بالنا بالتجربة فى ليبيا فى ظل موارد ضخمة وقلة السكان تجعل الشعب الليبى يعيش فى رفاهية

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