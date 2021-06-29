«العبار» يبحث مع «أدنوك» و«المبادلة» الإماراتيتين التعاون في مجال النفط والغاز

عقد رفعت محمد العبار، وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مدراء شركتي «أدنوك» و«المبادلة» الإماراتيتين، ومدراء الإدارات المختصة بهما، لبحث سبل التعاون بين ليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة بما يخدم أهداف القطاع فى تطوير منشاءاته.

ويترأس «العبار» الفريق المشكل لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة وفق قرار من وزير النفط والغاز، وبناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وضم فريق الجاني الليبي بالقاسم شنقير، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ونوري الصيد رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة، وخليفة رجب عبدالصادق مدير شركة مرزق المكلف، وعماد عبدالطيف بن رجب مدير عام التسويق الدولي بالمؤسسة، ونجمي كريم مدير إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة.

وحسب بيان صادر عن وزارة النفط والغاز، فيأتى ذلك فى إطار أهداف حكومة الوحدة الوطنية تجاه قطاع النفط والغاز ، واهتمام وزير النفط والغاز وحرصه على تطوير القطاع والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع معدلات الإنتاج وفتح آفاق التعاون والاستثمار بما يخدم الأهداف المنشودة للإستفادة المثلى من الموارد الطبيعية بالبلاد.