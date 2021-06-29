علي الدبيبة يشكك في توفر البيئة الملائمة للاستحقاقات المقبلة

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي علي الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بضرورة مراجعة خارطة الطريق ومدى إيفاء السلطة التنفيذية الموقتة بتوفير الظروف الضرورية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة.

وقال خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف؛ لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، إن الكثير من بنود خارطة الطريق تم تجاوزها وتخطيها، وشكك في توفر بيئة صالحة للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف الدبيبة أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية لم يدعمان السلطة التنفيذية الموقتة وأدارت ظهرها لها كما فعلت مع المجلس الرئاسي السابق.

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