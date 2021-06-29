علي الدبيبة: عرقلة البرلمان للميزانية تعزز المخاوف بعدم القدرة على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي علي الدبيبة، اليوم الثلاثاء، بضرورة مراجعة خارطة الطريق ومدى إيفاء السلطة التنفيذية المؤقتة بتوفير الظروف الضرورية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة.

وقال الدبيبة خلال كلمته باليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف؛ لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، إن الكثير من بنود خارطة الطريق تم تجاوزها وتخطيها، وشكك في «توفر بيئة صالحة» للاستحقاقات المقبلة، على حد زعمه.

وأضاف عضو ملتقى الحوار السياسي أن “البرلمان الذي منح الثقة للحكومة يتعنت اليوم ويعرقلها عبر عدم اعتماد الميزانية، مشيرا إلى أن “عرقلة البرلمان للميزانية تعزز المخاوف بعدم القدرة على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقبل”، على حد قوله.

وتابع الدبيبة أن «المجتمع الدولي والبعثة الأممية لم يدعما السلطة التنفيذية المؤقتة، وأدارت ظهرها لها كما فعلت مع المجلس الرئاسي السابق» بحسب ادعائه.

ويواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته لليوم الثاني في جنيف السويسرية، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

ويعد هذا الاجتماع الذي بدأ، أمس الإثنين، ويستمر حتى الأول من يوليو المقبل، فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.