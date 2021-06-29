الزرقاء: المطالبة بتأجيل الانتخابات اعتداء على خارطة الطريق

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي حسن صالح الزرقاء، اليوم الثلاثاء، أهمية وضرورة عدم الاعتداء على بنود خارطة الطريق المتفق عليها، معتبرًا أن الحديث عن تأجيل الانتخابات بمثابة الاعتداء على هذه الخارطة.

واعترض خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، على المطالبات الخاصة بتشكيل غرفة ثانية للسلطة التشريعية.

وانتقد الزرقاء المطالبات بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، وطالب بضرورة التقيد بخارطة الطريق.

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