“القطراني” يطلع على أعمال اللجنة المكلفة بتوحيد الإجراءات المالية لموظفي مجلس الوزراء

قامت اللجنة المشكلة بقرار من أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم (24) لسنة 2021م بزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني بعد الانتهاء من الأعمال الموكلة إليها والمتعلقة بحصر واستلام المنظومة المالية الخاصة بشؤون الموظفين لديوان مجلس الوزارء (ديوان الحكومة الليبية المؤقتة سابقا).

وأثنى القطراني على دور اللجنة، مثمنا جهودهم، ومؤكدا على ضرورة معالجة كافة المشاكل الخاصة بالموظفين.

وأصدر القطراني تعليماته لرئيس الديوان بتسهيل كافة الإجراءات أمام اللجنة للانتهاء من عملها بالشكل المطلوب، بحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية.