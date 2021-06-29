القايد: الليبيون سيذهبون لانتخابات ديسمبر رغم كل محاولات المعرقلين لإجرائها

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي هاجر القايد أن الليبيين سيصلون إلى مرحلة التداول السلمي على السلطة من خلال صناديق الاقتراع في الاستحقاق الانتخابي القادم رغم كل محاولات المعرقلين لهذا المسار.

القايد في معرض كلمتها خلال جلسة ملتقى الحوار السياسي المنعقدة في جنيف أعربت عن استغربها الشديد من الأصوات المنادية من داخل الملتقى بإجراء انتخابات 24 ديسمبر وتضع العراقيل أمامها بحجج واهية على حد تعبيرها.

واتهمت عضو ملتقى الحوار السياسي أعضاءً من مجلس النواب والدولة الاستشاري بعرقلة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بغية البقاء في المشهد.

وعارضت القايد محاولات إقصاء العسكريين من ممارسة حقهم السياسي، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر معاقبة لكل من ساهم في بناء الدولة ومؤسساتها العسكرية ودعوة لهم للخروج من المؤسسات النظامية والانضمام إلى المليشيات بينما يتيح الفرصة للمليشيات ومن حمل السلاح خارج إطار الدولة بممارسة حقهم السياسي، وفق قولها.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

