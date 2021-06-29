ليبيا الان

انقطاع الكهرباء لساعات طويلة .. مشكلة تؤرق مدن الجنوب

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

مع اشتداد درجات الحرارة في الصحراء، وتكرر انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة، تأثرت مختلف مناحي الحياة لدى سكان مدن الجنوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك