انقطاع الكهرباء لساعات طويلة .. مشكلة تؤرق مدن الجنوب

مع اشتداد درجات الحرارة في الصحراء، وتكرر انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة، تأثرت مختلف مناحي الحياة لدى سكان مدن الجنوب.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
القايد: الليبيون سيذهبون لانتخابات ديسمبر رغم كل محاولات المعرقلين لإجرائها
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
انطلاق الحملة الوطنية بمدينة سرت للكشف المبكر عن سرطان الثدي
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
“القطراني” يطلع على أعمال اللجنة المكلفة بتوحيد الإجراءات المالية لموظفي مجلس الوزراء
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
كشير: لا رجوع عن إجراء الانتخابات في موعدها
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
أضف تعليقـك