انقطاع الكهرباء لساعات طويلة .. مشكلة تؤرق مدن الجنوب

مع اشتداد درجات الحرارة في الصحراء، وتكرر انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة، تأثرت مختلف مناحي الحياة لدى سكان مدن الجنوب.

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