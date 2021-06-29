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جمعية غات للخياطة تعقد دورات في الصناعات التراثية

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

تسعى جمعية غات للخياطة، لتقديم العديد من الدورات التدريبية للسيدات في مجال الخياطة والصناعات التراثية، وذلك من أجل إكسابهن المهارات اللازمة، وتحفيزهن على العمل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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