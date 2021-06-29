الشيباني عبدالله يرفض بيان اللجنة الاستشارية في افتتاح اجتماعات ملتقى الحوار السياسي

رفض عضو ملتقى الحوار السياسي الشيباني عبدالله الشيباني، اليوم الثلاثاء، بيان اللجنة الاستشارية في افتتاح ملتقى الحوار السياسي، أمس الإثنين، واعتبر أن دور اللجنة الاستشارية هو إبداء الرأي والمشورة وأن رأيها لا يعد ملزمًا وغير بات.

وأضاف، خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، أن مهمة البت في مقترحات اللجنة الاستشارية يعود حصرًا إلى لجنة الـ75، في إشارة إلى ملتقى الحوار السياسي.

وقال إن بيان اللجنة الاستشارية زعم وجود توافق حول عديد الأمور، منها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وهو ما لم يحدث، كاشفًا تقدمه باقتراح لاستقالة العسكريين المرشحين في هذا الاستحقاق قبل إجرائه.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

