بدء الملتقى الأول للنساء المتزوجات من غير الليبيين في بلدية وادي عتبة

عقد فرع الشؤون الاجتماعية في بلدية وادي عتبة، الملتقى الأول للنساء المتزوجات من غير الليبيين، حضره قسم التنمية البشرية بالفرع، والنساء المتزوجات من غير الليبيين، من المقيمات في وادي عتبة والمهجرات من مدينة مرزق.

حيث ناقش الحاضرون حق المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي في الجمعيات الاستهلاكية وااستخراج الأوراق الثبوتية، ومنح أرباب الأسر، والمساعدات الإنسانية والإغاثة والسفر، بهدف الوصول إلى حقوق المرأة الليبية، بغض النظر عن زواجها من ليبي أو غيره، كما ناشد الحضور الجهات المختصة النظر في حقوقهن وتلبية مطالبهن من أجل مستقبل أبنائهن.

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