رئيس هيئة الاستثمار العسكري: سنتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي لأن مُهمته دعم المواطن والوقوف بجانبه

ترأس رئيس هيئة الاستثمار العسكري اللواء رمضان البوعيشي، صباح اليوم، اجتماعًا تحاورياً مع نخبة من أركان صندوق الضمان الاجتماعي فرع شرق بنغازي.

وتم طرح في هذا الاجتماع العديد من الأمور الخاصة بالطرفين سواء على الصعيد التعاون الوظيفي وسير العمل أو في نطاق الاستثمارات.

وأكد اللواء رمضان البوعيشي على تعاونه الدائم مع صندوق الضمان الاجتماعي باعتبار أن هذا الأخير مُهمته دعم المواطن والوقوف بجانبه .

وأبدى مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي فرع شرق بنغازي ابوبكر المنصوري سعادته بما تم الوصول إليه في هذا الاجتماع و شاكرًا بذلك اللواء رمضان البوعيشي على الاستقبال اللائق به و بمن رافقه .

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

