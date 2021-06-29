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الفارسي: ليس لنا علاقة بالمسار الدستوري.. وجلسة الأمس بينت نوايا عرقلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت عضوة ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، اليوم الثلاثاء، إن ملتقى الحوار السياسي ليست له علاقة بالمسار الدستوري.

وأضافت خلال اجتماعات اليوم الثاني لاجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف لمناقشة وإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، أن جلسة الأمس كانت مستفزة، وبينت نوايا عرقلة.

وأكدت الفارسي وجود ضمانات لإجراء الانتخابات المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر وقبول نتائجها، مستشهدة بتشكيل السلطة التنفيذة الموقتة التي تدير البلاد وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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