«الدبيبة» يوجه وزير التخطيط بسرعة بدء «عملية التنمية» المعطلة منذ سنوات

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ظهر اليوم الثلاثاء، سير العمل بوزارة التخطيط رفقة وزير المالية ووزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء والإتصال والشؤون السياسية، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط.

وعُقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الزيارة، لقاء مع وزير التخطيط بحضور وكيلي الوزارة ومدراء الإدارات وعدد من المستشارين بالوزارة.

وأوضح وزير التخطيط لرئيس الحكومة خطة التنمية المقترحة للعام 2021م، والتي تركز على ملفي النفط والكهرباء إلى جانب دعم التنمية المحلية والخدمات الأساسية الرئيسية لسير عجلة البلاد.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل تفعيل المشاريع وبدء عملية التنمية المعطلة منذ سنوات.

كما كلف وزارة التخطيط بتقديم تفصيل فني للمشاريع المقترحة في الميزانية وأن تشمل كافة المدن الليبية، ولا تقدم ميزانية التنمية عند عرضها كقيمة إجمالية فقط.