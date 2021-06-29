المشري لسفير إيطاليا: حريصون على الاستفتاء والانتخابات

أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري خلال لقائه السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” ونائبه “والتر دي مارتينو” حرص المجلس على إجراء الاستفتاء على الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وشدد المشري خلال لقائه السفير الإيطالي في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الدولة محمد بقي على أهمية العلاقات التي تجمع الجانبين الليبي الإيطالي ولا سيما المتعلقة بالجانب الاقتصادي.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومستجدات مؤتمر برلين 2، بالإضافة إلى ملف الانتخابات والدستور.