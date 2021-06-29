آمر الشرطة العسكرية ووكيل وزارة الداخلية يتفقدون سير العمل بمطار بنينا

تفقد آمر الشرطة العسكرية بالقيادة العامة عقيد نجيب البالط على سير العمل الأمني في مطار بنينا والنواقص والاحتياجات رفقة وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم وعدد من مُدراء الأمن.

وناقش الوفد مع مدير أمن منفذ مطار بنينا عقيد سعد العكوكي العراقيل التي تُواجه عمل المُكلفين بالتأمين، مشددين على ضرورة حل المعوقات بشكل عاجل بدايةً من تطوير المنظومة الأمنية للجوازات.

من جانبه استمع وكيل وزارة الداخلة لملاحظات عدد من المواطنين الذين كانوا في انتظار رحلاتهم وذلك بما يساهم في توفير الراحة لهم، كما اعطى الأذن لشركات الصيانة للبدء الفوري في عملها بالمطار

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