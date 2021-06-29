النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار معرقلي إمدادات الكهرباء

أكد النائب العام الصديق الصور أن النيابة العامة أصدرت أوامر بضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة عمل شركة الكهرباء خلال شهر يونيو من هذه السنة.

الصور وخلال لقائه مسؤولي الشركة العامة الكهرباء أفاد بأن الأوامر صدرت ضد رافضي برنامج طرح الأحمال فضلا عن كل من تعدى على العاملين وكل من ساهم في الاستيلاء على منقولاتها أو عمل على إتلافها.

وأضاف النائب العام أن النيابة خاطبت الجهات الأمنية والعسكرية للمساعدة في حماية الطاقة الكهربائية ووضع مخطط تطبيقي لحماية منشآت الشركة مشيرا الى أن ما ذكره المسؤولون عن العوائق التي تحد من فاعلية العمل ستكون محل لتحقيق تباشره النيابة.

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