شركة هاليبورتون النفطية تؤكد استمرار عملها بالسوق الليبي

أكدت شركة هاليبورتون للخدمات النفطية استمرارها في العمل بالسوق الليبي وخاصة مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

جاء ذلك خلال زيارة نائب رئيس شركة هاليبورتون “زينون كلينك” رفقة المديرالتجاري خالد بالتمر اليوم الثلاثاء لمقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز حيث التقى رئيس مجلس الإدارة مسعود سليمان موسى.

وبين المكتب الإعلامي لشركة سرت أن اللقاء استعرض التقنيات المتوفرة لدى شركة هليبورتون والتطلع للنشاطات المستقبلية خاصة القطعة101 في حوض مرزق.

حضر اللقاء عضو مجلس الإدارة للعمليات مصطفى هماد ومدير إدارة الحفر والهندسة النفطية عبدالغني الرفادي ومراقب الحفر وصيانة الآبار عبدالرحيم صالح.