مؤسسات المجتمع المدني في سبها تضع همومها على الطاولة

نظم نادي المناظرة في سبها، جلسة حوارية ضمت عددا من النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف المناطق الجنوبية، لمناقشة العراقيل التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في مدينة سبها وسبل معالجتها.

وتأتي الجلسة الحوارية ضمن فعاليات مشروع “لنتعاون”، بهدف دعم المؤسسات المدنية في الجنوب الليبي بمشاركة أكثر من 44 من مؤسسات المجتمع المدني في الجنوب.

وشارك في الجلسة خبراء ومهتمون في “مجال دعم المجتمع المدني” لبحث أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المدني على الصعيد الفني أو الإداري وكيفية التغلب عليه.

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