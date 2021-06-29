نخب ليبية تطالب بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة

تحت عنوان “الطبقة السياسية الحاكمة في ليبيا وتطلعات الشعب الليبي”، نظمت “جمعية أصدقاء اليونسكو” في مدينة سبها، حلقة نقاش بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والسياسي في المدينة.

وبحثت حلقة النقاش، المعيقات السياسية، وأسباب عدم الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي خلال السنوات العشر الماضية.

وفي ختام حلقة النقاش، دعا المشاركون فيها إلى ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفقا لما نص عليه البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني، مشددين على أهمية تحفيز المواطنين وإرشادهم إلى المسؤولية العامة من أجل المشاركة في العملية الانتخابية القادمة.

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