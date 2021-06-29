إدريس البرعصي: يجب عرض الدستور للاستفتاء بعد الانتخابات

قال عضو ملتقى الحوار السياسي إدريس البرعصي، إن ليبيا تمر بمرحلة «خطيرة» و«استثنائية» لن تعبر منها إلا بـ«حوار مجتمعي تصالحي» بين الفرقاء الليبيين.

وطالب البرعصي في كلمته اليوم الثلاثاء باجتماع ملتقى الحوار السياسي في جنيف، بضرورة التقيد بخارطة الطريق، ومن ضمنها إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وأشار البرعصي إلى أن خارطة الطريق تسهم في «تعزيز الشرعية السياسية»، ورأى أن الدستور «اختصاص أصيل للجنة صياغة الدستوري» مطالبًا بعرضه للاستفتاء بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ويواصل ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته لليوم الثاني في جنيف السويسرية، لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

ويعد هذا الاجتماع الذي بدأ، أمس الإثنين، ويستمر حتى الأول من يوليو المقبل، فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للاقتراع، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.