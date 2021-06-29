مدير إدارة الدعم المركزي يبحث عمل الإدارة في الجنوب

طرابلس 29 يونيو 2021 (وال) – في إطار متابعته لسير العمل الأمني بكافة مكونات الإدارة العامة للدعم المركزي، أجتمع السيد مدير الإدارة العميد محمد فتح الله صباح اليوم الثلاثاء بمقر الإدارة بمنطقة صلاح الدين بمعاونه عن المنطقة الجنوبية العميد خالد عبدو، بالإضافة لمعاونه العميد عبدالباسط فرارة، وبحضور عدد من رؤساء المكاتب والأقسام بالادارة.

وخلال هذا الاجتماع تمت مناقشة كافة الجهود التي تبذل من دوريات الدعم المركزي في دعم وإسناد الأجهزة الأمنية المختصة في تأمين إرسال شاحنات نقل الوقود المخصصة لمدن ومناطق الجنوب.

كما تم أيضا التطرق لبعض المسائل الهامة ومن بينها المجاهرة بالأمن بمدن ومناطق الجنوب والعمل بشكل دائم ومستمر في سبيل ضبط المخالفين للقانون وإحالتهم لجهات الأختصاص.

ونوه العميد فتح الله خلال اجتماعه هذا على أهمية متابعة رؤساء المكاتب والأقسام بالمنطقة الجنوبية للأعضاء التابعين إليهم، مبينا أن العمل الأمني يقتضي من الجميع الضبط والربط وسرعة الإبلاغ عن أي خرق أو ظرف أمني والتنسيق في أداء المهام والواجبات مع كافة الجهات ذات العلاقة.

ومن جهة أخرى أجتمع مدير الإدارة مع رئيس مكتب الشؤون الإدارية بالإدارة العقيد مسعود أبو الطويرات، والذي بدوره تحدث عن بعض آليات العمل بالوحدات التابعة لمكتب الشؤون الإدارية واتباع بعض الخطوات العلمية المتعلقة بالأرشفة الإلكترونية وتطوير أساليب العمل الإداري بالإدارة مما ينعكس إيجابا على تقديم الخدمة اللازمة لأعضاء ومنتسبي الإدارة.

وعلى هامش الاجتماع قام مدير الإدارة بجولة تفقدية داخل أقسام ومكاتب الادارة العامة للدعم المركزي أطلع من خلالها على سير العمل، مؤكدا على ضرورة عمل كافة أعضاء ومنتسبي الإدارة بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بها وتخصصها وبالتالي التزامها بما هو مسند إليها من مهام.(وال – طرابلس)

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