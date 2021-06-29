304 شركات تشارك في معرض الإنشاءات الدولي إيكسبو 2021 بطرابلس

تشارك 150 شركة تونسية في أعمال المعرض الدولي الرابع ليبيا للإنشاءات “إيكسبو 2021″، الذي انطلقت أعماله في العاصمة طرابلس اليوم ويختتم في 1 يوليو بحضور كبار المسؤولين الليبيين والتونسيين.

والى جانب الحضور التونسي اللافت شاركت 135 شركة ليبية و14 شركة تركية وأربع شركات مصرية وإماراتية واحدة وسعودية في الحدث، حيث يمثلون بشكل أساسي قطاعات التشييد والبناء ومواد البناء والسيراميك والعقارات والمعدات الصحية والهندسة المعمارية والخدمات والدراسات والاستشارات.

وأعلنت الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات موعد إقامة معرض ليبيا الرابع للإنشاءات إيكسبو 2021، وذلك برعاية عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الليبية.

وقالت الشركة المنظمة، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أن المعرض سيقام على أرض معرض طرابلس الدولي برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الإسكان والتعمير والاتحاد العام لغرف التجارة والزراعة ليبيا والهيئة العامة للمعارض سيتم افتتاحه خلال الفترة من الـ 28 يونيو الجاري الي 1 يوليو المقبل.

ونظمت الشركة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن موعد إطلاق المؤتمر والذي خضره المدير التنفيذي للشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات هيتم قرواش ومدير المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد والتجارة عماد عاشور ومدير المشروعات بالهيئة العامة للمعارض محمد شرميط.

حيث ثم عرض الدول والشركات المشاركة في المعرض والتي تضم 106 شركة من دولة تونس و10 شركات من دولة تركيا أضافة إلى شركات من دول مصر والامارات والسعودية.

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