“أبو جناح”: على شركات النظافة العامة تقديم كافة الخدمات بالشكل الأمثل 

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول لأعضاء الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة بمكتبه في طرابلس.

وحضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية كل من وزير الإسكان والتعمير ، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية ، ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات ، ووكيل وزارة التخطيط ، ووكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير.

وشدد أبوجناح في مستهل الاجتماع على ضرورة قيام شركات النظافة العامة بتقديم كافة الخدمات بالشكل الأمثل لجميع المناطق الليبية.

وناقش المجتمعون الوضع الإداري والقانوني للشركة، بالإضافة إلى تقييم مركزها المالي، والأرباح والخسائر والمديونية.

كما تم خلال الاجتماع تسمية مقرر للجمعية، وتحديد الاجتماع الثاني خلال الفترة القادمة للجمعية.