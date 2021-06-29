المفتي: إدارة بايدن قررت تصحيح مسارات سياسية خاطئة من الإدارات السابقة

أكد الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمود المفتي، أن “تقارب وجهات النظر بين روسيا والولايات المتحدة أصبحت أمرا ملموسا بعد توتر طويل ومرهق”، وقال إن “إدارة بايدن قررت تصحيح مسارات سياسية خاطئة من الإدارات السابقة وترمي هذه السياسات الجديدة، ليس فقط إلى وضع حد للتمدد الصيني من الناحية الاقتصادية وطموح الهيمنة، بل أيضا تسوية بؤر توتر إقليمية والخروج من النفق المسدود والتي خسرت فيها الولايات المتحدة سمعتها الدولية”.

وحول كيفية تعامل إدارة بايدن مع الملف الليبي، وفرص وجود اتفاق أميركي روسي صيني حول الأزمة الليبية واستقرار البلاد، قال المفتي، في اصريحات لوكالة سبوتنيك، إن “الملف الليبي ما بعد 2011 دخل [مرحلة الاستباحة]، وإعادة تقييم وإعادة تعريف المصطلحات في المنطقة بشكل عام وليبيا على وجه الخصوص هو القادم، وهو ما سيطيح بأجسام فاشلة تصدرت المشهد في ليبيا والمقصود هنا الجماعات الإرهابية التي تنتعش من هذه الفوضى وبذلك القاسم المشترك بين روسيا والولايات المتحدة، يكمن في وجوب إعادة الاستقرار وذلك بلجم الحركات الإرهابية التي تتحرك من الجنوب إلى الشمال بالإضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وهذا بطبيعة الحال يكمن في المطالب الأولية للقارة الأوروبية”.

وتابع: “خلاصة القول هو أنه بإمكاننا تصوير القادم في شكل تعاون روسي – أميركي لحلحة الملفات الشائكة والمعقدة في ليبيا حيث أدركت الولايات المتحدة أن جل وكلائها في ليبيا قد ورطوها، والعودة للحكمة الروسية التي لها دور وخبرة طيلة حكم القذافي.. أصبح حلا في حد ذاته وهو ما عجزت أميركا عن تحقيقه خلال السنوات العشر الماضية”.

وبشأن مخرجات مؤتمر “برلين 2″، اعتبر المفتي أن “لا جديد في البيان الختامي للمؤتمر فهو لم يلزم أي طرف بطريقة واضحة، كما أن المطالب، إن صح التعبير غامضة”، معتبراً أن “فيما يخص مشروع إجراء الانتخابات في موعدها أصبح مطلب داخلي وخارجي لتجاوز المراحل المؤقتة التي تمر بها البلاد منذ 2011 إلى مرحلة الاستدامة من خلال رئيس وبرلمان منتخبين، لكن تظل المشكلة الجوهرية التي تتمثل في الحالة الأمنية والقاعدة الدستورية والمناخ السياسي المتوتر بشكل عام، تحول دون ذلك الانتقال”.

وأشار المفتي إلى أن ” تطور العلاقات الأميركية الروسية والتي تتجه نحو حلحلة ملفات شائكة بشمال أفريقيا والشرق الأوسط ستكون الفيصل بالملف الليبي كما لاحظنا معالمها بمؤتمر جنيف بين الرئيسين الأميركي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين”.

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