رغم المخاطر الكبيرة.. جنود الكهرباء يتمسكون بواجبهم الوطني

في صحراء الهبلية قرب مدينة بدر في باطن الجبل، يصل رجال الكهرباء الليل بالنهار باذلين كل إمكاناتهم المحدودة أساسا لإرجاع التيار الكهربائي لمدينة الجميل وضواحيها ومنطقة أبوكماش.

مشهد يحبس الأنفاس لرجال الشركة العامة للكهرباء من أعلى برج التيار الكهربائي وهم يقومون بتركيب الأسلاك العملاقة الخاصة بأبراج الجهد العالي

كاميرا “218NEWS” كانت حاضرة ورصدت حجم الخطر الذي يحدق برجال الكهرباء أثناء تركيب الأسلاك الكبيرة.

لساعات متواصلة وسط الظلام وفي أوقات متأخرة من الليل وبإمكانات متواضعة ونقص في أدوات ومستلزمات الحماية والأمان، انكب رجال الكهرباء لإرجاع التيار الكهربائي إلى أهالي مدينة الجميل ومنطقة أبوكماش.

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