الشريف: إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ممكنة ولكنها لن تكون نزيهة

رأى رئيس المكتب السياسي لقبيلة العبيدات كبرى قبائل الشرق الليبي، طاهر الطيب الشريف، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ممكنة لكنه شكك في إمكانية أن تكون نزيهة، قائلا إن “هناك سوابق كثيرة تتعلق بتنظيم انتخابات في بلدان تتواجد بها قوات أجنبية وأقرب مثال العراق وأفغانستان ومن الممكن تنظيم انتخابات، ولكن هل ستكون هذه الانتخابات نزيهة أو نتائجها تجلب الاستقرار للبلد هذا مشكوك فيه”.

الشريف، وفي تصريح لوكالة سبوتنيك، اعتبر أنه من الطبيعي أن تتحفظ تركيا على البيان الختامي لمؤتمر “برلين 2” بغية الدفاع عن وجودها في ليبيا، مؤكداً أنه من الصعوبة بمكان أن تتخلى تركيا بسهولة عن الدور الذي أوجدته لنفسها بغير توفر إرادة وطنية حازمة ومساعدة دولية وهذا ما لم يتحقق حتى الآن.

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