الفكحال: الرعاية الدولية لنتائج مؤتمر “برلين 2” تمثل الضمانة الوحيدة لالتزام جميع الأطراف بنتائج الحوار

أكد رئيس حزب “النداء” في ليبيا، أكرم الفكحال، أن المشاركة الدولية ورعايتها لمخرجات أعمال مؤتمر “برلين 2” قد يكون الضامن الوحيد التزام جميع الأطراف الليبية بنتائج مخرجاته.

الفكحال، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أوضح أن “الحكومة الليبية أعلنت أكثر من مرة توافقها على خروج أي تواجد أجنبي من ليبيا بدون استثناء حسب ما تم التوصل إليه في العديد من الحوارات التي جرت سابقا برعاية الأمم المتحدة”، مضيفاً أن “كل ما يتمناه ويرجوه الليبيون جميعا هو أن تجتاز بلادهم هذه المحنة وهذا الوضع المتأزم”.

ولفت رئيس حزب النداء الليبي إلى أن “وجود حكومة واحدة حاليا (حكومة الوحدة الوطنية) الهدف منه أن تكون بوابة للانتقال إلى خطوة هامة وحساسة ينتظرها الليبيون جميعا، وهي التوجه إلى صناديق الانتخابات في ديسمبر المقبل”.

وحول مدى توافق المشاركين في مؤتمر “برلين 2” على خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتحفظ تركيا على البيان الختامي للمؤتمر، قال الفكحال: “إن هذه الأطراف الداعمة لهذا المؤتمر تدعو دائما لمغادرة القوات الأجنبية من ليبيا، وعدم الانتظار إلى ما بعد الانتخابات وهذا بالطبع يحتاج إلى وقت قبل البدء فيه فعليا لاعتبارات تعلمها الجهات المختصة”، معتبرا أن “تحفظ تركيا على البيان الختامي [للمؤتمر] لا يعني رفضه أو تأييده لنتائجه بل قد توجد هناك اعتبارات يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل التصريح عن الرأي النهائي الذي يمثل رئاسة الدولة ويحتاج إلى نقاش قبل التصريح بالرأي النهائي الداعم أو الرافض له”.

وتابع موضحا أنه “خلال مؤتمر صحافي مشترك في برلين قبيل انطلاق المؤتمر، طالبت بعض الأطراف الفاعلة بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، وسحب سائر القوات الأجنبية من ليبيا واستمرار وقف القتال، ومغادرة القوات الأجنبية، وإجراء الانتخابات في موعدها، لأهمية استقرار ليبيا وهذا قد يتطلب فرض عقوبات على الأطراف التي تعيق مسار العملية السياسية في ليبيا”.

وأضاف “إجراء الانتخابات في ليبيا يتطلب وجود بيئة مستقرة وآمنة لإجرائها حتى تتم حسب ما تم الاتفاق عليه وقت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية”، مشيراً إلى أن “لا يستطيع أي طرف أو شخص أو كيان ان يضمن نتائج أي انتخابات في العالم إلا في حال تمت وفق الأسس والمعايير والمبادئ التي توضع في هذا الشأن، وهناك حركات عملية ( اللجنة 5+5 ) بخصوص توحيد المؤسسة العسكرية التي تحتاج إلى وقت حتى تدخل حيز التنفيذ والتطبيق بطريق صحيحة تضمن نجاح المساعي”.

وتابع الفكحال أن “الرعاية الدولية لنتائج مؤتمر “برلين 2” تمثل الضمانة الوحيدة لالتزام جميع الأطراف بهذه النتائج لأن مجرد الوصول إلى نتائج يعني أنه سبقها نقاش مفصل في كل بنود الاجتماع وتداعياته”،

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