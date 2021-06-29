شكك المحلل السياسي الليبي مفتاح الفاندي في جدية فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات، مبررا ذلك بأنه “إذا ما كان هناك حزم في هذا الأمر لتم إنزال العقاب بالقياديين الإخوانيين خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الحالي، وعبد الرحمن السويحلي الرئيس السابق لنفس المجلس، وهو حاليا عضو في جلسات حوار الملتقى السياسي الليبي”.

وحاول السويحلي عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة خلال الفترة الماضية، مطالبا بإقرار الدستور أولا، في حين هدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي لتركيا وتنظيم الإخوان، المشري، بشكل واضح باللجوء للعنف إذا أتت الانتخابات بمن يرفضه التنظيم.

وعقّب الفاندي: “المشري وحزبه همهم الوحيد البقاء في السلطة، ولا يعنيهم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، ولا الثورة والمحافظة على مكتسباتها”، محذرا من أنه إذا لم تكن البعثة الأممية حاسمة في هذا الملف، فالأمر يعني أن الانتخابات لن تنعقد، وبالتالي ستعود البلاد إلى الحرب أو الانقسام.

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