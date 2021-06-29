محمد المبروك يطالب بعدم مناقشة ما سبق الاتفاق عليه بملتقى الحوار السياسي

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي محمد المبروك بعدم مناقشة ما سبق الاتفاق عليه بين أعضاء الملتقى تجنبا لعدم السقوط في «دوامة»، مشيرا إلى أنه لاحظ تجدد النقاش والخلاف بين زملائه في الملتقى بشأن عدة نقاط جرى التوافق عليها خلال الاجتماعات السابقة وحتى في خارطة الطريق.

وقال المبروك في كلمته أمام جلسة اليوم الثلاثاء لملتقى الحوار السياسي في جنيف إن موعد الانتخابات المحدد بيوم 24 ديسمبر المقبل «كان نقطة اتفاق خلال اجتماعات تونس» العام الماضي، متسائلا ما هو المستجد بشأن الموعد حتى نعود للنقاش والخلاف بشأنه.

وأكد المبروك أنه تحدث خلال اجتماعات تونس على ضرورة «وضع جدول زمني» لاستحقاق المرحلة حتى يتسنى معالجتها إلا أن أعضاء الملتقى «لم يتلفتوا إلى هذه النقطة»، مشيرا إلى أن المخاوف التي عبر عنها أعضاء الملتقى في كلماتهم موجودة حتى قبل الاتفاق.

وشدد المبروك على ضرورة أن يركز أعضاء الملتقى مناقشاتهم على «النقاط الخلافية» للوصول إلى حلول بشأنها وكسب الوقت، وذلك إما «بالتوافق أو بالتصويت»، داعيا أعضاء الملتقى إلى البحث عن «ضمانات» لمعالجة التخوفات التي لدى بعض الزملاء.

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