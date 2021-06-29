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نخب سياسية وثقافية تطالب بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نظمت “جمعية أصدقاء اليونسكو” في مدينة سبها، حلقة نقاش تحت عنوان “الطبقة السياسية الحاكمة في ليبيا وتطلعات الشعب الليبي”، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والسياسي في المدينة.

وبحثت حلقة النقاش، المعوقات السياسية، وأسباب عدم الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي خلال السنوات العشر الماضية.

وفي ختام حلقة النقاش، دعا المشاركون فيها إلى ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفقا لما نص عليه البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني، مشددين على أهمية تحفيز المواطنين وإرشادهم إلى المسؤولية العامة من أجل المشاركة في العملية الانتخابية القادمة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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