انقطاع الكهرباء يُكبّد المزارعين في إدري الشاطئ خسائر فادحة

يشكو المزارعون في منطقة إدري الشاطئ من انقطاع التيار الكهربائي وطرح الأحمال لساعات طويلة مما أثر سلبا على محاصيلهم وأدى إلى تلف المضخات الخاصة بالري.

ارتفاع درجات الحرارة سبب آخر لتلف الخضروات والفواكه والتي لا تتحمل درجات الحرارة العالية، أرهق انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة المزارع وسبب له خسائر كبيرة.

غلاء أسعار الأسمدة والبذور وانقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة أسباب كان لها الوقع الكبير على المزارع في إدري الشاطئ والذي خسر كثيرا بسببها خاصة محصول هذا العام

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