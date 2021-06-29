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انقطاع الكهرباء يُكبّد المزارعين في إدري الشاطئ خسائر فادحة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشكو المزارعون في منطقة إدري الشاطئ من انقطاع التيار الكهربائي وطرح الأحمال لساعات طويلة مما أثر سلبا على محاصيلهم وأدى إلى تلف المضخات الخاصة بالري.

ارتفاع درجات الحرارة سبب آخر لتلف الخضروات والفواكه والتي لا تتحمل درجات الحرارة العالية، أرهق انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة المزارع وسبب له خسائر كبيرة.

غلاء أسعار الأسمدة والبذور وانقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة أسباب كان لها الوقع الكبير على المزارع في إدري الشاطئ والذي خسر كثيرا بسببها خاصة محصول هذا العام

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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