الدبيبة يكلف وزارة التخطيط بتقديم تفاصيل المشاريع المقترحة بالميزانية

كلف رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، وزارة التخطيط بتقديم تفصيل فني للمشاريع المقترحة في الميزانية، على أن تشمل كافة المدن الليبية، وأن لا تقدم ميزانية التنمية عند عرضها كقيمة فقط.

جاء ذلك خلال تفقد الدبيبة وعدد من الوزراء والمسؤولين سير العمل بوزارة التخطيط.

حيث شدد الدبيبة على العمل بوتيرة متسارعة من أجل تفعيل المشاريع، وبدء عملية التنمية المعطلة منذ سنوات.

من جهته أوضح وزير التخطيط خطة التنمية المقترحة للعام الجاري، والتي تركز على ملفي النفط والكهرباء، إلى جانب دعم التنمية المحلية والخدمات الأساسية الرئيسية.

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