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المشري يعلن موقفه من “الاستفتاء والانتخابات”

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حرصَ المجلس على إجراء الاستفتاء على الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وجاءت تصريحات المشري خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، ونائبه السيد والتر دي مارتينو، بحضور النائب الأول محمد بقي، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

ووفق المكتب الإعلامي للمجلس، فقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وعددًا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ومستجدات مؤتمر برلين 2، بالإضافة إلى ملف الانتخابات والدستور.

وأكد المشري على أهمية العلاقات التي تجمع الجانبين الليبي الإيطالي ولا سيما المتعلقة بالجانب الاقتصادي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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