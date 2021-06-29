رداً على كتاب المنفي.. الدبيبة: إختيار وزير الدفاع من اختصاص الحكومة وليس الرئاسي

وجه رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، كتاباً إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

الدبيبة، وفي كتابه الذي طالعته قناتنا، قال: “بالإشارة إلى خطابكم المعنون (دعوة إجتماع والوارد إلينا تحت رقم إشاري (م. د.ل/ع/2021م) بتاريخ 2021/06/28، بشأن حضور الاجتماع المزمع عقده يوم الأحد الموافق 2021/07/04، لأجل التشاور بشأن تسمية (وزير الدفاع، وبالعودة إلى نتائج ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليي بخصوص تسمية الوزراء والجهة الموكل بذلك”.

وتابع: “عليه.. فإننا نرفق لكم الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة الواردة بخارطة الطريـق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليي والذي يوضح إختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تسمية الوزراء والوكلاء ودور المجلس الرئاسي في ذلك”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قد وجه، الإثنين، كتاباً إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

المنفي، وفي كتابه الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “بالإشارة لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي بالفقرة (1.5) من المادة الثانية اختصاصات المجلس الرناسي مجتمعا، والتي تقضي بوجوب التشاور في تسمية وزير الدفاع، وعلى كتاب اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) رقم (ل.ع.م/20/167) المـؤرخ في 2021/06/27 م بشأن سرعة تعيين وزيرا للدفاع للأسباب الواردة بالكتاب المشار اليها، واستنادا لمحضر اجتماع المجلس الرئاسي (الثالث والعشرون) لسنة 2021 م، والمنعقد في يوم الاثنين الموافق 2021/06/28 م، بشأن دعوة رئيس ححكومة الوحدة الوطنية لأجل التشاور لتسمية وزير للدفاع، وإلحاقا لمكتباتنا أرقام (20/24) المؤرخ في 23/05/2021 و(21/26) المـؤرخ في 2021/05/20 م بشأن الدعوة لحضور اجتماع عاجل لأجل التشاور في مسالة تسمية وزير الدفاع”.

وطالب المنفي، الدبيبة بحضور الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 2021/07/04 م، وعلى تمام الساعة (10:00) صباحا بمكتب القائد الأعلى للجيش الليبي لأجل التشاور في مسألة تسمية وزير الدفاع، مضيفاً : “وفي حال عدم الحضور سيتخذ المجلس الرئاسي قراره بتسمية وزير للدفاع، وإحالتـه إلى مجلس النواب للتصويت عليه”.

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