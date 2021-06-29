“الداخلية” تعلن إنقاذ 33 مهاجرا قبالة طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إنقاذ 33 مهاجراً غير قانوني من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال، قبالة سواحل طرابلس.

وأوضحت الوزارة أن الزورق البحري “P301” التابع لمكتب العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل، تمكن من إنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى نقطة إنزال المهاجرين بميناء طرابلس البحري، وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والطبية لهم من قبل فريق المنظمة الدولية للهجرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

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